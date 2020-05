മുംബൈ: ജില്ലയില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ റദ്ദാക്കി. ആവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള കടകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി ഉള്ളതെന്ന് ബിഎംസി കൗണ്‍സിലര്‍ പറഞ്ഞു.

മദ്യശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ വന്‍ജനക്കൂട്ടവും തിരക്കുമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. സാമൂഹിക അകലവും സുരക്ഷാമുന്‍കരുതലുകളും പാലിക്കാതെ ജനങ്ങള്‍ തിക്കിത്തിരക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അനുമതി നീക്കിയത്.

മുംബൈയില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. തിക്കും തിരക്കും തുടരുന്നത് രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തും. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് കമ്മീഷണര്‍ പ്രവീണ്‍ പര്‍ദേശി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. മുംബൈയില്‍ മാത്രം 9758 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 387 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം ശരാശരി 400 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

