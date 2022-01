ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പഞ്ചാബ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയുണ്ടായ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുടെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പോര് ഉടലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുറത്തുവരുന്നത്.

'ബിജെപി സിന്ദാബാദ്, മോദി ജി സിന്ദാബാദ്' എന്നിങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ബിജെപിയുടെ പതാകകളും ഇവരുടെ കൈയിൽ ഉണ്ട്. അഭിഭാഷകനായ പ്രഷാന്ത് ഭൂഷൺ അടക്കമുള്ളവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Watch: Who came so dangerously close to Modi's car stuck in Punjab, so that he became fearful for his life? pic.twitter.com/IX4SYbfUll