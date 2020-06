ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രാജ്യത്തെ 11 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നല്‍കിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെര്‍ച്വല്‍ ഒഡീഷ ജന്‍ സംവാദ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അവകാശപ്പെട്ടത്. 11 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നല്‍കിയതിന് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡയേയും എല്ലാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദുരിതകാലത്ത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സഹായിക്കുന്നതു കണ്ട താന്‍ അഭിമാന പുളകിതനായി.

Bharatiya Janata Party (BJP) workers provided food to more than 11 crore people during this #COVID19 pandemic. I wholeheartedly congratulate party president, his team & all the party workers for this: Home Minister Amit Shah at Odisha Jan-Samvad Rally pic.twitter.com/XMMuxpykrJ