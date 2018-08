ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷാബിര്‍ അഹമ്മദ് ഭട്ടിനെ (26) കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച ശ്രീനഗറില്‍ നിന്നും പുല്‍വാമയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഷാബിറിനെ അജ്ഞാതര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

തീവ്രവാദികള്‍ ഷാബിറിനെ പുലര്‍ച്ചെ 2.30ഓടെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ ആക്രമണമാണിത്‌.

Content highlights: BJP Worker Shot Dead by Terrorists in Jammu and Kashmir