ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 59 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 41 സീറ്റുകളിലും വിജയം നേടി വന്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും. ചൊവ്വാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടമായത് 31 സീറ്റുകള്‍. മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രം 26 മണ്ഡലങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ കൈവിട്ടത്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഗുജറാത്തിലെ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ബിജെപി നേട്ടമുണ്ടാക്കി. സൗരാഷ്ട്രയിലെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളും ഗോത്രാധിനിവേശ മണ്ഡലമായ ദാംഗും ഇവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. വിജയിച്ചവരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് കൂറുമാറിയെത്തിയ അഞ്ച് എംഎല്‍എമാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 182 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയില്‍ ബിജെപിയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ 111 സീറ്റുകളുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ 65 ആയി ചുരുങ്ങി.

കോണ്‍ഗ്രസിന് വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്ന മണിപ്പുരിലെ നാല് സീറ്റുകളിലും ബിജെപി അട്ടിമറി വിജയം നേടി. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിലൊന്ന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാര്‍ഥി പിടിച്ചെടുത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കൂടുതല്‍ കരുത്ത് പകര്‍ന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിജെപി ആറ് സീറ്റുകള്‍ നേടി. ഉന്നാവോ പീഡനക്കേസ് പ്രതി കുല്‍ദീപ് സിംഗ് സെംഗാര്‍ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ചേതന്‍ ചൗഹാന്റെ ഭാര്യ സംഗീത ചൗഹാനും വിജയികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റില്‍ കോവിഡ് മൂലം ചേതന്‍ ചൗഹാന്‍ മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നൗഗാവാന്‍ സദത് സീറ്റില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി ഒരു സീറ്റില്‍ വിജയം നേടി.

ജെഡിഎസില്‍ നിന്ന് സിറ്റിങ്‌ സീറ്റും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് ആര്‍ആര്‍ നഗര്‍ സീറ്റും പിടിച്ചെടുത്ത് ബിജെപി കര്‍ണാടകയില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ആര്‍ആര്‍ നഗറില്‍ നിന്ന് ബിജെപി ടിക്കറ്റില്‍ വിജയം നേടിയത് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് കൂറുമാറിയെത്തിയ എംഎല്‍എ എന്‍ മുനിരത്‌നയാണ്. യെദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിന് ഇപ്പോള്‍ സഭയില്‍ 119 പ്രതിനിധികളായി. കോണ്‍ഗ്രസിന് 67 ഉം ജെഡിഎസിന് 33 ഉം ആണ് നിലവില്‍ അംഗബലം.

തെലങ്കാനയിലെ ദുബ്ബാക്കയില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി എം രഘുനന്ദന്‍ ടിആര്‍എസിന്റെ സോളിപേട്ട സുജാതയെ 1,079 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് തോല്‍വികള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് രഘുനന്ദന്‍ ദുബ്ബാക്കയില്‍ നിന്ന് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. തെലങ്കാനയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്വാധീനം കുറയുന്നതായി അടുത്തകാലത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മധ്യപ്രദേശില്‍ 28 സീറ്റുകളില്‍ 20 ഉം ബിജെപിയുടെ നേട്ടമായി. ഇതില്‍ ഒന്നൊഴികെ എല്ലാം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ്‌.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ആശ്വാസമായത് ഛത്തീസ്ഗഡ് മാത്രം. മാര്‍വാഹി മണ്ഡലത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ കൃഷ്ണകുമാര്‍ ധ്രുവ് ബിജെപിയുടെ ഡോക്ടര്‍ ഗംഭീര്‍ സിങ്ങിനെ 38,197 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് 56 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ബിജെപി നേടിയത് 30.4 ശതമാനം മാത്രം. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അജിത് ജോഗിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഈ സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തത്‌. ഈ വിജയത്തോടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അംഗബലം 90 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയില്‍ 70 ആയി. ഹരിയാണയിലെ ബറോഡ സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിലനിര്‍ത്തി.

നാഗലാന്‍ഡില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന രണ്ടിടങ്ങളില്‍ ഒന്നില്‍ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ എന്‍എന്‍ഡിപി വിജയിച്ചു. സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

Content Highlights: BJP wins 41 out of 59 bypoll seats 31 of them at expense of Congress