ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 52 എംപിമാര്‍ കരുത്തരും ധീരരുമായ സിംഹങ്ങളെപ്പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. നിര്‍ഭയമായി പാര്‍ട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും. പാര്‍ലമെന്റില്‍ ബിജെപിക്ക് അനായാസ വിജയങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംപിമാര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോ ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് രാഹുല്‍ ഇക്കാര്യം അവകാശപ്പെട്ടത്. 'രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ഥാപനവും നിങ്ങളെ പിന്തുണക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. ഒരാളും നിങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം പോലെയാണിന്ന്. ഒരാളുടേയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റേ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മള്‍ പോരാടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുക്കത് വീണ്ടും സാധിക്കും' - പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തില്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കെതിരായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പോരാട്ടം തുടരും. ഭരണഘടനക്ക് വേണ്ടിയും നിറത്തിന്റെയും തൊലിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ പേരില്‍ അവഗണന നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ഓരോ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനും പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓര്‍മ വേണം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും 52 എംപിമാരുണ്ട്. ഓരോ ദിവനവും ബിജെപിക്കെതിരെ നാം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പാര്‍ട്ടി ഉയര്‍ത്തെണീക്കും. നമുക്കതിന് സാധിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: BJP will have no walkover in Parliament-Rahul gandhi