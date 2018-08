ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്‌പേയിയുടെ പേര് ബി.ജെ.പി നേതാക്കന്‍മാര്‍ രാഷ് ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി വാജ്‌പെയുടെ മരുമകള്‍ കരുണ ശുക്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബി.ജെ.പി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ, ചത്തീസ്ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രി രമണ്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കരുണ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു കരുണ ആരോപണമുന്നയിക്കുന്ന വീഡിയോ.

കേന്ദ്രത്തിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികാരത്തില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ബി.ജെ.പി ഒരിക്കല്‍ പോലും വാജ്‌പേയിയുടെ പേര് ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി വാജ്‌പേയിയുടെ പേര് പരമാര്‍ശിച്ചത്‌ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലാണ്.

അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം ആഗസ്റ്റ് 14ന് വാജ്‌പേയിയെ ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. വാജ്‌പേയിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണെന്ന് മോദി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവാം അതെന്നും കരുണ ശുക്‌ള കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

മുന്‍ ബി.ജെ.പി നേതാവും ലോക്‌സഭാംഗവുമായിരുന്ന കരുണ ശുക്ല2013 ല്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

വാജ്‌പേയിയുടെ വിലാപയാത്രയില്‍ മോദി 5 കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നതിന് പകരം വാജ്‌പേയിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ മുറുകെപ്പിടിച്ച് രണ്ട് അടി നടക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന ഉപദേശവും കരുണ നല്‍കുന്നു.

മോദി ബി.ജെ.പിയുടെ ഏറ്റവും തലമുതിര്‍ന്ന നേതാവായ എല്‍.കെ അദ്വാനിയെ അപമാനിക്കുന്നതിലും താന്‍ ഏറെ വ്യസനിക്കുന്നു. വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ വരുന്നതോടു കൂടെ അമിത് ഷായും മോദിയും വീണ്ടും വാജ്‌പേയിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയിക്കാന്‍ അത് സഹായിക്കുമെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാം.

ചത്തീസ്ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രി രമണ്‍ സിങ് കരുതുന്നത് വാജ്‌പേയിയുടെ മരണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ലഭിച്ചു എന്നാണെന്നും കരുണ ശുക്ല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

