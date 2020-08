ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ട്വിസ്റ്റുകളും ടേണുകളും അവസാനിക്കുന്നില്ല. നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനത്തില്‍ അശോക് ഗഹലോത്ത് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാബ് ചന്ദ് കടാരിയ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വസുന്ധര രാജെയും രാജസ്ഥാനിലെ മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളും ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

രാജസ്ഥാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എമാര്‍ ചേര്‍ന്ന ആദ്യ യോഗമായിരുന്നു ഇന്നത്തേത്. ബി.ജെ.പിയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കടാരിയ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ജൂലൈ മാസം ആദ്യം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് പൈലറ്റും സംഘവും കലാപക്കൊടി ഉയര്‍ത്തിയതോടെയാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂപം കൊണ്ടത്. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ബി.ജെ.പിയിലെത്തുമെന്നും ഗഹലോത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ താഴെ വീഴുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമവായശ്രമങ്ങള്‍ വിജയം കണ്ടതോടെ തിങ്കളാഴ്ച സച്ചിനും സംഘവും വീണ്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് പാളയത്തിലെത്തി.

content highlights : bjp to move no confidence motion against ashok gehlot govt tomorrow says bjp