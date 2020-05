ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം മെയ് 30ന് ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങി ബിജെപി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വേറിട്ട ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്ത് 10 കോടിയോളം ഭവനങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെഴുതിയ കത്ത് ബൂത്ത് തല പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നേരിട്ട് എത്തിക്കും. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് മേഖലകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും കത്തിന്റെ വിതരണം. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി കത്ത് എത്തിക്കും.

ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ റാലി നടത്താനും ബിജെപി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാര്‍ട്ടിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗം അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം 1000 ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവാദങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

'ഇത് ആദ്യമായല്ല ജനങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ്.' ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പറയുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയായിരിക്കും വെര്‍ച്വല്‍ സംവാദങ്ങള്‍. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച പ്രതിരോധ നടപടികള്‍, കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ നേരിടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് എന്നിവയെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഭരണനേട്ടമായി ഒന്നാം വാര്‍ഷികാഘോഷ വേളയില്‍ ബിജെപി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കും.

ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വാര്‍ഷികാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

