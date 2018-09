ചെന്നൈ: പെട്രോള്‍ വിലവര്‍ധന സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കൈയേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ സന്ദര്‍ശിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബിജെപി അധ്യക്ഷ. കതിര്‍ എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ബി.ജെ.പി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ തമിഴിശൈ സൗന്ദര്‍രാജന്‍ വീട്ടിലെത്തിയാണ് സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

ചെന്നൈയിലെ കതിരിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവരോട് സുഖവിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന വീഡിയോ ബി.ജെ.പി നേതാവുതന്നെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. ബി ജെ പി അണികള്‍ക്കൊപ്പമെത്തി എല്ലാവര്‍ക്കും മധുരം നല്‍കി ഫോട്ടോയുമെടുത്താണ് ബി.ജെ.പി സംഘം മടങ്ങിയത്.

മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതുപോലെ കതിരിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും സൗന്ദരരാജന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

പെട്രോള്‍ വില വര്‍ധനയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ പാര്‍ട്ടിനേതാവ് തള്ളി മാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നത്. ഡ്രൈവര്‍ മദ്യപിച്ചെത്തിയെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെനിന്ന് മാറ്റിയതെന്നാണ് പിന്നീട് ബിജെപി നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

A Friendly visit to house of Auto driver kathir today who wanted to speak to me.he himself acknowledged that no one hurted him. Request media friends to ignore false propoganda. pic.twitter.com/vcHEZ27x76