മുംബൈ: അധികാര തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ബിജെപി നേതാവ് സുധിര്‍ മുങ്കതിവാറിന്റെ ആവശ്യത്തോട് ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ശിവസേന. നവംബര്‍ ഏഴിനകം സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകൃതമായില്ലെങ്കില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്കെത്തുമെന്നായിരുന്നു ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന.

സുധിര്‍ മുങ്കതിവാറിന്റെ ഭീഷണി പ്രസ്താവന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യത്തിനെതിരുമാണെന്ന് ശിവസേന പ്രതികരിച്ചു. മുഗളരെ പോലെയാണ് ബിജെപി തങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിമുഴക്കുന്നതെന്നും ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

നിയമവും ഭരണഘടനയും ആരുടേയും അടിമകളല്ല. മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദികളല്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അത് അറിയാം. നിയമവും ഭരണഘടനയും എന്താണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കുമറിയാം. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നത് ബിജെപിയാണെന്നും ശിവസേന കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബിജെപി നേതാവ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര്‍ എന്ത്‌ക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിക്ഷം നേടാത്തവരാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭരിക്കാന്‍ ജനിച്ചവരാണെന്നാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ മനോഭാവം. അത്തരം മനോഭാവമാണ് ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതിന് തടസ്സമായതെന്നും ശിവസേന അറിയിച്ചു. സാമ്‌നയില്‍ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് ശിവസേനയുടെ പ്രതികരണം.

നവംബര്‍ എട്ടിനാണ് മഹരാഷ്ട്രയില്‍ നിലവിലെ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ശിവസേനയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്.

