ചെന്നൈ: വിമാനത്തില്‍ തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി.പ്രസിഡന്റ് തമിഴിസൈ സൗന്ദര്‍രാജനുമായി തര്‍ക്കിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെത്തു. തമിഴിസൈ സൗന്ദര്‍രാജന്‍ വിമാനത്തില്‍ ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകവെയാണ് സംഭവം. സോഫിയ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനി തമിഴിസൈ സൗന്ദര്‍രാജനെ കണ്ടയുടനെ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ മുര്‍ദാബാദ് എന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി വിളിച്ചു.

മുദ്യാവാക്യം വിളി നിര്‍ത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നിര്‍ത്തിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വിമാനത്താവളത്തില്‍െവച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ അറസ്റ്റുചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴിസൈ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളുമായി തര്‍ക്കിച്ചു. പുറത്ത് വന്ന് ശിവഗംഗ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പോലീസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വിദ്യാര്‍ഥിനി വിമാനത്തില്‍ പലതവണ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുവെങ്കിലും മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതി പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയില്ല. വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും തമിഴിസൈ ആരോപിച്ചു.

#WATCH BJP Tamil Nadu President Tamilisai Soundararajan got into an argument with a co-passenger at Tuticorin airport. The passenger who has now been detained had allegedly raised 'Fascist BJP Govt down down' slogan #TamilNadu pic.twitter.com/TzfyQn3IOo