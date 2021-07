ചെന്നൈ: മാധ്യമങ്ങളെ ബി.ജെ.പിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുമെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി തമിഴ്‌നാട് ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷന്‍ കെ അണ്ണാമലൈ. തമിഴ്‌നാടില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ പൊതുയോഗത്തില്‍ ആയിരുന്നു പരാമര്‍ശം.

'മാധ്യമങ്ങളെ മറന്നേക്കൂ. അവര്‍ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അപവാദം പറയുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ബിജെപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും - അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷനും നിലവില്‍ കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിതരണ - പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിയുമായ എല്‍ മുരുകന്‍ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുമെന്നാണ് അണ്ണാമലൈയുടെ അവകാശവാദം.

മുന്‍ ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അണ്ണാമലൈ. 2000ലാണ് ഐ.പി.എസ് രാജിവെച്ച് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരുന്നത്. എല്‍. മുരുകന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയപ്പോഴാണ് അണ്ണാമലൈ തമിഴ്‌നാട് ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.

