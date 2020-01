ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍ എല്ലാ മതക്കാരേയും ഉള്‍പ്പെടുത്താതെ ഡല്‍ഹിയില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് എന്‍ഡിഎ ഘടക കക്ഷി ശിരോമണി അകാലി ദള്‍.

' ബിജെപിക്കും ശിരോമണി അകാലിദളിനും ദീര്‍ഘകാല ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാല്‍ പൗരത്വ നിയമത്തില്‍ എല്ലാ മതക്കാരേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സുഖ്ബീര്‍ സിങ് ബാദലിന്റേയും അകാലിദളിന്റേയും നിലപാട്. നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു' ശിരോമണി അകാലി ദള്‍ നേതാവും എംപിയുമായ മജീന്ദര്‍ സിങ് സിര്‍സ പറഞ്ഞു.

എന്‍.ആര്‍.സി നടപ്പാക്കുന്നതിനും ശിരോമണി അകാലിദള്‍ എതിരാണ്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ തങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ അതില്‍ എല്ലാ മതസ്ഥരേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. ആരേയും ഒഴിവാക്കരുതെന്നും സിര്‍സ വ്യക്തമാക്കി.

ആളുകളെ വരി നിര്‍ത്തി യാഗ്യത തെളിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്‍.ആര്‍.സി. തീര്‍ച്ചയായും അതിനെതിരാണ് തങ്ങള്‍. അത്തരത്തിലൊരു നിയമവും പാടില്ലെന്നാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാട്. ഇതൊരു മഹത്തായ രാഷ്ട്രമാണ് ഇവിടെ വര്‍ഗീയതയ്ക്ക് ഇടമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

