മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് എതിരേ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായ കേന്ദ്രമന്ത്രി നാരായണ്‍ റാണയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബി.ജെ.പി. പരാമര്‍ശത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാരായണ്‍ റാണയെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ഭരണഘടനാ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

'കേന്ദ്ര മന്ത്രി നാരായണ്‍ റാണയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി ഭരണഘടനാ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നടപടിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താമെന്നോ അടിച്ചമര്‍ത്താമെന്നോ ആരും കരുതരുത്. ജനാധിപത്യത്തിനായി ഞങ്ങള്‍ ഇനിയും പൊരുതും. പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും' ജെ.പി നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ താലിബാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്നാണ് സംസ്ഥാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് വിമര്‍ശിച്ചത്. ബി.ജെ.പി റാണെയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പോലും പാര്‍ട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പോലീസ് സേന പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉപകരണമായി മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കപ്പെടണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

