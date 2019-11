മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി. ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാല്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബിജെപി കോര്‍ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ എടുത്ത തീരുമാനം. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് ബിജെപി ഗവര്‍ണറെ അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ ബിജെപിയെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്ഷണിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് കോര്‍കമ്മിറ്റി യോഗം ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ബിജെപി എത്തിയത്. വിവരം കാവല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് ഗവര്‍ണറെ അറിയിച്ചു.

എന്‍സിപിയുമായി ചേര്‍ന്ന് ശിവസേന സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കട്ടെയെന്ന് ബിജെപി മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടില്‍ പറഞ്ഞു. 105 എംഎല്‍എമാരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപിക്കുള്ളത്. സ്വതന്ത്രരടക്കം 125 പേരുടെ പിന്തുണ ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ 144 പേരുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.

ഇത്രയും പേരുടെ പിന്തുണ ഇല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബിജെപി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ഉടക്കി നില്‍ക്കുന്ന ശിവസേനയുമായി അവസാന നിമിഷം വരെ അനുനയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ബിജെപി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് സംസ്ഥാന ഘടകം എത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ശിവസേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇനി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ തങ്ങളില്ലെന്നും ബിജെപി പറയുന്നു.

ശിവസേന ഇനി കോണ്‍ഗ്രസ് - എന്‍സിപി സഖ്യവുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുമോയെന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബിജെപി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ ശിവസേനയെ ഗവര്‍ണര്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കും. ബിജെപി സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ശിവസേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്ന് എന്‍സിപി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

എന്നാല്‍ സേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഘടകത്തിനുള്ളത്. അതിനാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ എന്‍സിപി- ശിവസേന സര്‍ക്കാരിന് പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം അനുമതി നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: don't want to form govt in Maharashtra, BJP informed to governor