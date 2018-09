ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വയം പ്രശംസിച്ച് ബിജെപി ട്വിറ്ററിലിട്ട പോസ്റ്റിനെ ട്രോളി കോണ്‍ഗ്രസും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയും.

മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്തേക്കാള്‍ ഭേദമാണ് മോദി സര്‍ക്കാരെന്നു സൂചിപ്പിക്കാനിട്ട പോസ്റ്റ് പക്ഷെ തിരിച്ചടിച്ച പോലെയായി കാര്യങ്ങള്‍.

ഗ്രാഫിക് രീതിയില്‍ ഇന്ധനവിലവര്‍ധനവിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ബിജെപി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലിട്ട ചിത്രത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്‌.

വിലക്കയറ്റം ശതമാനക്കണക്കില്‍ കാണിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാല്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ വിപരീതഫലമാണ് ബിജെപിക്കുണ്ടായത്. എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ഇന്ധനവിലക്കയറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖാരൂപമാണ് പാര്‍ട്ടി ട്വിറ്ററില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഈ ഗ്രാഫിക് ചിത്രത്തില്‍ വിലവര്‍ധനയുടെ ശതമാനം 75.8 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 13 ശതമാനമായതായി പറയുന്നു. പക്ഷെ വിലവര്‍ധന കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് 'ട്രോള്‍ ചാകര'യ്ക്കുള്ള വകയായി.

India, here’s why we are better at handling the economy and why you should vote us back to power. #MehangiPadiModisarkar#VoteForCongress pic.twitter.com/xaPm1tCKRc