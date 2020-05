ന്യൂഡല്‍ഹി: തത്സമയ ചാനല്‍ ചര്‍ക്കിടെ കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാനാകാതെ ബി ജെ പി ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ. തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാനാകാതെ ഗൂഗിളില്‍ തിരയുന്ന ഗൗരവ് ഭാട്ടിയയുടെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരവധി പേര്‍ പങ്കുവെക്കുകയുമായിരുന്നു.

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എ ബി പി ന്യൂസിന്റെ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ഭാട്ടിയ. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ചീഫുമായ രോഹന്‍ ഗുപ്തയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ചര്‍ച്ചക്കിടെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബി ജെ പി സര്‍ക്കാര്‍ നിസംഗത കാണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപിച്ച രോഹന്‍ഗുപ്ത ഭാട്ടിയയോട് തൊഴില്‍മന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ക്യാമറ ലൈനിന് താഴെയായി ഫോണ്‍ വെച്ച് ഗൂഗിളില്‍ തിരയുകയും അതിന് ശേഷം കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രി സന്തോഷ് കുമാര്‍ ഗാംഗ്വറിന്റെ പേര് പറയുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇതിന്റെ വീഡിയോ 'ഗൂഗിളില്‍ തിരയേണ്ട' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ട്വിറ്ററില്‍ നിരവധി പേര്‍ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.

BJP'S national spokesperson doesn't know who the labour minister is when migrant labourers are actually dying daily. Gaurav Bhatia is National shameless person. #गूगल_सर्च_मत_करियेpic.twitter.com/chuuIBtyok — Spirit of Congress (@SpiritOfCongres) May 29, 2020

⁦@rohanrgupta⁩ stripped out Gaurav Bhatia in the debate !! Look at the spokesperson who don’t even know labor minister name what he will talk about Migrants and Labor issues ?? Incompetent Govt and Party ! pic.twitter.com/Nx4E3O8hId — Vijay Thottathil (@vijaythottathil) May 29, 2020

