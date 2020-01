ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി നടത്താനെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ബിജെപി അധ്യക്ഷനുമായ അമിത് ഷായ്ക്കുനേരെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധം. ഡല്‍ഹി ലജ്പത് നഗറില്‍ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് യുവതികള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

അമിത് ഷായ്ക്കുനേരെ ഇവര്‍ ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ചു. ഒരു വീടിന്റെ മൂന്നാം നിലയില്‍നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ഇവര്‍ 'ഷെയിം' എന്നെഴുതിയ ബാനര്‍ തൂക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ യുവതികളും പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. യുവതികള്‍ തൂക്കിയ ബാനര്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നീക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചതോടെ അമിത് ഷാ ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം തുടര്‍ന്നു. പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ച യുവതികള്‍ക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബിജെപിയുടെ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി. ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് അമിത് ഷാ ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ ലജ്പത് നഗര്‍.

ബിജെപി കേരളത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിക്കിടെ സാഹിത്യകാരന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ഓണക്കൂര്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലുള്ള അതൃപ്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവിനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു.

വീടുകള്‍ കയറിയുള്ള ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിക്കായി കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ സഹമന്ത്രി സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ജോര്‍ജ്ജ് ഓണക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ അദ്ദേഹം ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി ആറ് മതങ്ങളെ പൗരത്വ നിയമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി ശരിയായില്ലെന്നും മുസ്ലീങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിന് എതിരാണെന്നും ജോര്‍ജ്ജ് ഓണക്കൂര്‍ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

