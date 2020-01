ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടികയുമായി ബിജെപി. 57 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ മനോജ് തിവാരി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയ്‌ക്കെതിരെ പത്പര്‍ഗഞ്ചില്‍ രവി നേഗി മത്സരിക്കും. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ നേരിടുന്നത് ആരാവുമെന്ന് ബിജെപി ഇനിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിജേന്ദര്‍ ഗുപ്ത രോഹിണിയില്‍ ജനവിധി തേടും. എഎപി മുന്‍ എംഎല്‍എ കപില്‍ മിശ്ര മോഡല്‍ ടൗണില്‍ മത്സരിക്കും.

70 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെയും പട്ടിക ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എഎപിയും ബിജെപിയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം പട്ടിക പുറത്തിറക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ 67 സീറ്റുകളും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ച 57 സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ 11 പേര്‍ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണ്. നാലുപേര്‍ വനിതകളും. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ചേര്‍ന്ന ബിജെപി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

