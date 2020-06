ബെംഗളൂരു: ബി.ജെ.പി. കര്‍ണാടക ഘടകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിര്‍ദേശിച്ച പേരുകള്‍ തള്ളി ബെലഗാവിയില്‍ നിന്നുള്ള ഈരണ്ണ കഡദി, റായ്ച്ചൂരില്‍നിന്നുള്ള അശോക് ഗസ്തി എന്നിവരെയാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം സ്ഥാനാര്‍ഥികളാക്കിയത്.

ഈരണ്ണ ലിംഗായത്ത് നേതാവും ബി.ജെ.പി. ബെലഗാവി ജില്ലാ മുന്‍ അധ്യക്ഷനുമാണ്. അശോക് ഗസ്തി ബി.ജെ.പി.യിലെ പിന്നാക്കവിഭാഗനേതാവാണ്.

പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ നളിന്‍കുമാര്‍ കട്ടീല്‍, മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദിയൂരപ്പ എന്നിവര്‍ അംഗീകരിച്ച പട്ടികയിലെ ആരെയും കേന്ദ്രനേതൃത്വം പരിഗണിച്ചില്ല. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ പ്രകാശ് ഷെട്ടി, പ്രഭാകര്‍ കോറ, രമേശ് കട്ടി എന്നിവരെയാണ് സംസ്ഥാനനേതൃത്വം നിര്‍ദേശിച്ചത്. മൂന്നുപേരെയും തള്ളിയാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം കഴിയാനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക് നീക്കം. ഇത് വരുംദിവസങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമാക്കിയേക്കും.

എട്ട് തവണ എംഎല്‍എ ആയിട്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതില്‍ ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഉമേഷ് കട്ടിയെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെ സംസ്ഥാനനേതൃത്വം രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ബെലഗാവിയില്‍ നിന്നുള്ള ജില്ലാ നേതാവാണ് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥികളായിരിക്കുന്നതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

അതേസമയം പാര്‍ട്ടിയുടെ താഴേത്തട്ടിലുള്ളവരും ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സി.എന്‍. അശ്വന്ത്‌നാരായണ്‍ പറയുന്നത്. തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും ഇത് മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ബി.ജെ.പി.ക്ക് 117 നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാല്‍ രണ്ടുപേരുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കര്‍ണാടകത്തില്‍നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴും കൈക്കൊണ്ടതരത്തിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതനീക്കമാണ് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പി. ദേശീയനേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യെദിയൂരപ്പ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പേരുകള്‍ കേന്ദ്രം വെട്ടുമെന്ന് യെദിയൂരപ്പയ്ക്ക് ചില വിവരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സംസ്ഥാനം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതിന് പുറമെ വേറെ പേരുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അറിയിക്കാന്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് യെദിയൂരപ്പ തന്റെ ജിയോളജിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി ശങ്കരഗൗഡ പാട്ടീലിന്റെ പേരും മുന്നോട്ട് വച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.

കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥികളിലൊരാളായ ഈരണ്ണ കഡദി കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് യെദിയൂരപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയിലെ തന്റെ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ബോര്‍ഡുകളിലേതിലെങ്കിലും ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പോലും അറിയിക്കാതെ ജില്ലാ നേതാക്കളെ എങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ എത്തിച്ചത് ബിജെപിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍. സന്തോഷാണെന്നാണ് വിവരം. ഈരണ്ണ കഡദിയും അശോക് ഗസ്തിയും ഇദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പം പുലര്‍ത്തുന്നവരാണ്. വരും ദിനങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയ- വിമത നീക്കങ്ങള്‍ ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും.

