ന്യൂഡല്‍ഹി: മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് വീട്ടുതടങ്കലില്‍ ആക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശവുമായി ഡല്‍ഹി ബി.ജെ.പി.

തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിനു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ മേയര്‍മാരെയും കൗണ്‍സിലര്‍മാരെയും കാണാതിരിക്കാനുള്ള കെജ്‌രിവാളിന്റെ നാടകമായിരുന്നു അതെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്ന നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി, സൗത്ത് ഡല്‍ഹി, ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനുകളിലെ മേയര്‍മാരും കൗണ്‍സിലര്‍മാരുമാണ് ഇന്നലെ മുതല്‍ കെജ്‌രിവാളിന്റെ വസതിക്കു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കേണ്ട 13,000 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക തീര്‍ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവരുടെ സമരം. ഡല്‍ഹി ബി.ജെ.പി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹര്‍ഷ് മല്‍ഹോത്ര,നിരവധി വനിത കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ എന്നിവരും മേയര്‍മാരുടെ സംഘത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഡല്‍ഹി ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ ആദേഷ് ഗുപ്ത, എം.പിമാരായ മീനാക്ഷി ലേഖി, പര്‍വേഷ് വര്‍മ തുടങ്ങിയവരും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി വീട്ടുതടങ്കലില്‍ അല്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്‍ വിവാഹ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്തതിനാല്‍ വീട്ടില്‍ വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മീനാക്ഷി ലേഖി എം.പി. ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ തട്ടിപ്പ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് പരിചിതമാണെന്നും ഇത്തവണ മറ്റുള്ളവര്‍ കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കട്ടേയെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

CM Delhi is not in house arrest but is resting at home as he partied at a wedding last night.We are used 2nautanki it’s time others get 2know.

केजरीवाल नज़रबंद नहीं है बल्कि नज़रें बंद करके म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को नज़रअंदाज़ करके पार्षदों से नज़रें छुपा कर घर में बैठे है https://t.co/Ae9jrFVVVk