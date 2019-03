ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ബി.ജെ.പി.യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി. ബി.ജെ.പിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയുമായാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് താത്കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായത്. അതേസമയം, വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഒരൊറ്റ സ്റ്റാറ്റിക് പേജ് മാത്രമേ നിലവിലുള്ളു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം 'ഫിര്‍ ഏക് ബാര്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍' എന്ന വാചകവുമായി പുതിയ ഡിസൈനിലാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ വിവരങ്ങളോ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പുകളോ മറ്റുവിവരങ്ങളോ നിലവില്‍ ലഭ്യമല്ല.

മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിനാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.bjp.org ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുകയാണെന്നും ഉടന്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുമെന്നം അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശം മാത്രമാണ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരുന്നത്. ദിവസങ്ങളോളം ഈ നില തുടരുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാര്‍ച്ച് 22-നാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായത്. ഇതിനിടെ ബി.ജെ.പി. വെബ്‌സൈറ്റ് ദിവസങ്ങളോളം പണിമുടക്കിയ സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റ് പൂര്‍വസ്ഥിതിയിലാക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ സഹായം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പരിഹാസ ട്വീറ്റ്.

Content Highlights: bjp official website back online after two weeks