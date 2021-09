കൊല്‍കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ മമത ബാനര്‍ജി മത്സരിക്കുന്ന ഭബാനിപുര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രിയങ്ക തിബ്രേവാളിന് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ ബിജെപി ദേശീയ ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷിന് നേരെ ആക്രമണം. ഭവാനിപുര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ജാദൂബാബുര്‍ ബസാറില്‍ കാല്‍നട പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ദിലീപ് ഘോഷ് നടന്നുനീങ്ങുന്നതിനിടെ ഒരു സംഘം അക്രമികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ ദിലീപ് ഘോഷിനെയും അംഗരക്ഷകരെയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അക്രമികളില്‍ നിന്ന് ഘോഷിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ അംഗരക്ഷകര്‍ക്ക് ഒടുവില്‍ തോക്ക് ചൂണ്ടേണ്ടി വന്നു. അക്രമത്തില്‍ ഒരു ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന് പരിക്കേറ്റു. മണ്ഡലത്തില്‍ നടക്കുന്ന വ്യാപക അക്രമങ്ങളില്‍ ഇടപെടല്‍ വേണമെന്നാവഷ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിവേദനം നല്‍കി

കൈയേറ്റ ശ്രമം

പ്രചരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഭബാനിപുര്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രിയങ്ക തിബ്രേവാളിന് വേണ്ടി ബിജെപി ദേശീയ ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് വീടുവീടാന്തരം പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായത്. ജാദൂബാബുര്‍ ബസാറില്‍ വെച്ച് ഒരു സംഘം തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രോശവുമായി ദിലീപ് ഘോഷിന് നേര്‍ക്ക് വരികയായിരുന്നു.

ഇവരെ തടയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സംഘം പിന്‍മാറാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് അംഗരക്ഷകര്‍ സംഘത്തിനുനേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അക്രമികള്‍ പിന്‍മാറാന്‍ തയ്യാറായത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയും വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

1.1 How safe is the life of the common man in this state when public representative is being attacked in Bhabanipur, the home turf of Madam Chief Minister ? pic.twitter.com/bgU2DLqEiu

'നടന്നത് തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമം' - ദിലീപ് ഘോഷ്

തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് ദിലീപ് ഘോഷ് സംഭവത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഭബാനിപൂരില്‍ പ്രചാരണത്തിനിടെ ടിഎംസി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് തന്നെയും ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെയും ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഘോഷ് പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവര്‍ത്തകനെ അവര്‍ ക്രൂരമായി തല്ലി, ഞാനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ അത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ഒടുവില്‍ അക്രമികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് തോക്കുകള്‍ ചൂണ്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നു.''അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

At Bhabanipur, Mamata's brothers has beaten up the police itself.

Where police, public representatives are being attacked then what is the situation of general public?

This is nothing but a form of threatening people so that they dont come out to vote. pic.twitter.com/xB7ufO50uR