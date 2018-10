ലഖ്‌നൗ: 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ബി ജെ പി എം പി സാക്ഷി മഹാരാജ്. ഞായറാഴ്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാഹുലിനോട് പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും സാക്ഷി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം തന്നോടു പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ രാഹുല്‍ ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറ്റലിക്കു പോകണമെന്നും സാക്ഷി മഹാരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉന്നാവോയില്‍നിന്ന് എനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വിജയിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കും. ഇനി രാഹുല്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകണം.-സാക്ഷി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സെപ്റ്റംബറില്‍ നടത്തിയ മാനസ സരോവര്‍ യാത്രയെയും സാക്ഷി മഹാരാജ് വിമര്‍ശിച്ചു. ഇത്തരം തീര്‍ഥാടനങ്ങള്‍ക്ക് പാലിക്കേണ്ട ശുദ്ധി രാഹുല്‍ പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്. മാംസാഹാരങ്ങള്‍ കഴിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ദര്‍ശനം ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ലെന്നും സാക്ഷി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ഉന്നാവോയില്‍നിന്നുള്ള എം പിയാണ് സാക്ഷി മഹാരാജ്.

