ന്യൂഡല്‍ഹി: തീവണ്ടി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മസാജ് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബിജെപി എംപി. സംസ്‌കാരത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല ഇതെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ദോര്‍ എംപി ശങ്കര്‍ ലാല്‍വാനിയാണ് എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തിന് എതിരാണെന്നു കാട്ടി അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന് കത്തെഴുതി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടെ മസാജ് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി റെയില്‍വേ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ദോറില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന 39 തീവണ്ടികളിലാണു യാത്രക്കാര്‍ക്ക് തലയിലും കാലിലും മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കുകയെന്ന് റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പശ്ചിമ റെയില്‍വേയുടെ ഭാഗമായ രത്ലാം ഡിവിഷനാണ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

വൈദ്യസഹായവും ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനവുമെല്ലാം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ മസാജ് പോലുള്ള നിലവാരമില്ലാത്ത സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം സേവനങ്ങള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വെച്ച് നല്‍കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. ഇത് തീര്‍ത്തും അനാവശ്യമാണ്. സ്ത്രീ സംഘടനകള്‍ ഇതിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു- ശങ്കര്‍ ലാല്‍വാനി മന്ത്രിക്കയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നൂറു രൂപ മുതല്‍ മുന്നൂറ് രൂപവരെ ഈടാക്കി വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുള്ള മസാജിങ് സേവനം യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കാനാണ് റെയില്‍വേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാവിലെ ആറുമുതല്‍ പത്തുമണി വരെ സേവനമുണ്ടാകും. ഓരോ തീവണ്ടിയിലും മസാജു ചെയ്യാന്‍ മൂന്നുമുതല്‍ അഞ്ചുവരെ ആളുകളുണ്ടാകും. റെയില്‍വേ ഇവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും നല്‍കും. ദെഹ്റാദൂണ്‍-ഇന്ദോര്‍-എക്‌സ്പ്രസ്, ന്യൂഡല്‍ഹി-ഇന്ദോര്‍-ഇന്റര്‍സിറ്റി എക്‌സ്പ്രസ്, ഇന്ദോര്‍-അമൃത്സര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള തീവണ്ടികളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ മസാജ് സേവനം ഒരുക്കുന്നത്.

വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും ഇതുവഴി വര്‍ധിപ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ് റെയില്‍വേ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. വര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധികവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ മസാജ് സേവനം നല്‍കാനായി 20,000-ത്തോളം പേര്‍ അധികമായി തീവണ്ടിയാത്ര നടത്തുമെന്നും ഇതിലൂടെ 90 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധികവരുമാനമുണ്ടാക്കാനാവുമെന്നും റെയില്‍വേ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

Content Highlights: massage services in trains is against Indian culture, BJP MP, Indian railway