ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ എം.പിമാരുടെ നാലംഗ സംഘത്തെ ബി.ജെ.പി നിയോഗിച്ചു. ശബരിമലയില്‍ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമരക്കാര്‍ക്കുനേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമിതി പഠിക്കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, വിനോദ് ശങ്കര്‍, നളിന്‍ കുമാര്‍ കട്ടീല്‍, സരോജ് പാണ്ഡെ എന്നീ എം.പിമാരാണ് സമിതി അംഗങ്ങള്‍. ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായാണ് ഇവരെ നിയോഗിച്ചത്.

സമിതി വിഷയം പഠിച്ച ശേഷം 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും.

BJP delegation to visit #Sabarimala 'to take firsthand account of agitation and to assess atrocities being committed on Satyagrahis'. Saroj Pandey, Prahlad Joshi, Vinod Sonkar and NK Kateel are members of the delegation. They will submit a report within 15 days to Amit Shah pic.twitter.com/KN6MPUJtRA