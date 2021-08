കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേർന്നു. ബിഷ്ണുപുര്‍ എംഎല്‍എ തന്‍മയ് ഘോഷ് ആണ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. ബിജെപി പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് തന്‍മയ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്. മുന്‍ തൃണമൂല്‍ നേതാവായ തന്മയ് ഘോഷ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ബിജെപിയില്‍ ചേർന്നത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് താന്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ട് തൃണമൂലില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ തന്‍മയ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

Inspired by @MamataOfficial's developmental work for the people of #Bengal, @BJP4Bengal MLA from Bishnupur Shri Tanmay Ghosh joined the Trinamool family today in the presence of Shri @basu_bratya.



We extend a very warm welcome to him! pic.twitter.com/DRj5CFKkYc