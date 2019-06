ഹൈദരാബാദ്: പോലീസ് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്ന ബി.ജെ.പി.എം.എല്‍.എ. ടി.രാജ സിങിന്റെ ആരോപണം പൊളിച്ച് പോലീസ്. പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും തനിക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നുമായിരുന്നു എം.എൽ.എയുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ എന്നാല്‍ രാജ സിങ് തന്നെ കല്ലുപയോഗിച്ച് തലയില്‍ പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ പോലീസ് പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.

റാണി അവന്ദി ഭായിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് തന്നേയും തന്റെ അനുയായികളേയും ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും മർദനത്തിൽ തന്റെ തലക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നുമായിരുന്നു എം.എല്‍.എ.യുടെ ആരോപണം.

എന്നാല്‍ ഇതിന് പിന്നാലെ എം.എല്‍.എ.യുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്വയം കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് തലക്ക് പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പോലീസ് വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്.

MLA Raja singh hit himself with a stone on his head and caused a self inflicted injury on his head and is falsely alleging that police has caused this injury. DCP West Zone pic.twitter.com/jZv4bUK79A

ഹൈദരാബാദിലെ ഘോഷാമഹല്‍ എം.എല്‍.എയാണ് ടി.രാജ സിങ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി റാണി അവന്ദി ഭായിയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാന്‍ അനുവാദം തേടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് അനധികൃതമായി പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുയായികളുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പോലീസ് ഇത് തടഞ്ഞു. തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് അക്രമിച്ചെന്നും അക്രമത്തില്‍ തലക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു എന്ന ആരോപണവുമായി എം.എല്‍.എ. രംഗത്തെത്തിയത്.

I urge @hydcitypolice @CPHydCity have some spine & release all the videos while police laithcharge on my karyakartas & me. Don't be selective in releasing videos as your department always targeted me.



Why Hindu's are always targeted @TelanganaDGP @HMOIndia pic.twitter.com/MXVLIBp1aW