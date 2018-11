ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ബിജെപി എംഎല്‍എയും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമായ ദിലിപ് ശെഖാവത്തിനെ ചെരുപ്പ്മാല അണിയിച്ചു. നഗദ നഗരത്തില്‍ വോട്ട് ചോദിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ദിലിപ് ശെഖാവത്ത്.

പ്രചാരണത്തിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരാള്‍ എംഎല്‍എയെ ചെരിപ്പ് മാല അണിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. ചെരിപ്പ് മാലയിട്ടയാളെ എംഎല്‍എയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

നവംബര്‍ 28-നാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം.

#WATCH: A man greets BJP MLA and candidate Dilip Shekhawat with

a garland of shoes in Madhya Pradesh's Nagada. (19.11.2018) pic.twitter.com/LmYMAaP8Me