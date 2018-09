മുംബൈ: വിവാഹാലോചന നിരസിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ യുവാക്കളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയതിലൂടെ വിവാദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി എംഎല്‍എ രാം കദം. പൊതുപരിപാടിയ്ക്കിടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക മാത്രമല്ല തന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം.

'നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ സഹായത്തിനായി എന്നെ വിളിക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയോട് വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നടത്തി, പക്ഷേ വള്‍ നിരസിച്ചു എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടമെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങള്‍ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം. അവര്‍ക്കും ആ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെങ്കില്‍ ഉറപ്പായും നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. എന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ സൂക്ഷിച്ചോളൂ.......' ഇതായിരുന്നു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ എംഎല്‍എയുടെ വാക്കുകള്‍.

Whenever you need me, call me. Say you've proposed a girl & she isn't ready&you need help. It'll be wrong but I'll help. What will I do? I'll go&talk to your parents, &if they say they like the girl, we'll help you elope: BJP MLA Ram Kadam during Dahi Handi celebrations yesterday pic.twitter.com/y0W6hITdxg