ബെംഗളൂരു: രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വർധിക്കാൻ കാരണം താലിബാനാണ് എന്ന വിചിത്ര വാദവുമായി ബിജെപി എംഎൽഎ. അഫ്ഗാനിസ്താൻ താലിബാന്റെ പിടിയിലായതോടെയാണ് രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചക വാതക വില വർധിച്ചതെന്നാണ് കർണാടകയിലെ ഹുബ്ലി - ദർവാഡിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ അരവിന്ദ് ബെലാഡ്‌ പറഞ്ഞത്.

അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ താലിബാൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ധന വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ധന വില വർധനവും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ബെലാഡ്‌ പറഞ്ഞു.

Karnataka | Since the beginning of the Taliban issue in Afghanistan, there have been problems regarding fuel supply across the world. This has led to an increase in the price of gas, diesel & petrol in India: BJP MLA from Hubli-Dharwad West Arvind Bellad (03.09) pic.twitter.com/KL5gLuGor6