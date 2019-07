റാഞ്ചി: കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എയെ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ബി.ജെ.പി മന്ത്രി. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ നരഗവികസന വകുപ്പുമന്ത്രി സി പി സിങ്ങാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എ ഇമ്രാന്‍ അന്‍സാരിയെ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചത്.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ന്യൂസ് 18 ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. തുടര്‍ന്ന് സിങ്ങും അന്‍സാരിയും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുന്നതും വീഡിയോ ക്ലിപ്പില്‍ കാണാം.

ഇമ്രാന്‍ ഭായി ഒരു തവണ ജയ് ശ്രീം റാം വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എയുടെ കൈ പിടിച്ചുയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് സി പി സിങ് പറയുന്നു. ഇമ്രാന്റെ മുന്‍ഗാമികള്‍ രാമന്റെ ആളുകളായിരുന്നെന്നും ബാബറിന്റെ ആളുകള്‍ ആയിരുന്നില്ലെന്നും സിങ് പറയുന്നുണ്ട്. താങ്കള്‍ക്ക് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നാണ് ഇമ്രാന്റെ ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം.

തുടര്‍ന്ന്, രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം തൊഴിലും വൈദ്യുതിയും വികസനവുമാണെന്നും മതത്തിന്റെ പേരില്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്നും ഇമ്രാന്‍ സിങ്ങിനോടു പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുന്‍ഗാമികള്‍ പോലും രാമനിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള സിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം.

#NewsAlert - @BJP4India MLA & Jharkhand Minister CP Singh forces Cong MLA Imran Ansari to chant Jai Shri Ram after MLAs from both parties had a heated exchange inside the Jharkhand Assembly.@prabhakarjourno with details pic.twitter.com/aYkeVdZlf5