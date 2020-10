അഗര്‍ത്തല: സംസ്ഥാനത്തെ എണ്‍പതു ശതമാനത്തോളം വീടുകളിലെങ്കിലും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളും പതിപ്പിച്ചാല്‍ 30-35 വര്‍ഷക്കാലം സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ തുടരുമെന്ന് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബ്. എല്ലാ വീടുകളിലും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചിത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, വീടുകളില്‍ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മഹിളാ മോര്‍ച്ച അംഗങ്ങളോട് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ സ്വീകരണമുറിയില്‍ ജ്യോതി ബസു, സ്റ്റാലിന്‍, മാവോ സേതൂങ് എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളുളളതായി ഞാനെന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാം ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം തൂക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ വാതില്‍പ്പടിയില്‍ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് തൂക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ പാര്‍ട്ടി നമ്മുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സംസ്‌കാരവും സൂക്ഷിക്കും. ത്രിപുരയിലെ എണ്‍പതുശതമാനത്തോളം വീടുകളിലെങ്കിലും സ്വാമി വിവേകാന്ദന്റെ ചിത്രം തൂക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്ത 30-35 വര്‍ഷം അധികാരത്തില്‍ തുടരും. ' മഹിള മോര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കവേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് സ്വാമി വിവേകാന്ദന്‍. നാം ഒരുപാട് സംസാരിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ഊര്‍ജം ചോര്‍ന്നുപോകും. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഊര്‍ജം പാഴാക്കി കളയാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights:BJP-led govt in state would remain in power if houses in the state hung pictures of Swami Vivekananda says Tripura CM