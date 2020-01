ഇന്ദോര്‍ (മധ്യപ്രദേശ്): തന്റെ വീട്ടില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മാണ ജോലിക്കെത്തിയവരുടെ ഭക്ഷണ ശീലം കണ്ട് അവര്‍ ബംഗ്ലാദേശികളാണോ എന്ന് സംശയിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വര്‍ഗീയ. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദോറില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ബിജെപി നേതാവിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

BJP leader Kailash Vijayvargiya says some of the labourers carrying out construction work at his house recently were likely to be Bangladeshis as they had "strange" eating habits and were consuming only 'poha' (flattened rice)