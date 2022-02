ന്യൂഡല്‍ഹി: സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതിക്കായി നിലവില്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. അന്തിമ ലൊക്കേഷന്‍ സര്‍വേ, ലാന്റ് പ്ലാന്‍ അനുമതി എന്നിവ ഇല്ലാതെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പദ്ധതിയിലെ ഗുരുതരമായ പിഴവുകള്‍ ഈ ശ്രീധരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍, മെട്രോമാന്‍ ഈ ശ്രീധരന്‍, കെ സുരേന്ദ്രന്‍, കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍, പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയവരുള്‍പ്പെടുന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രതിനിധി സംഘമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

Metroman Shri E Sreedharan Ji explained serious technical issues in the SilverLine project. Without FLS, land plan and sanction, land acquisition cannot be done. pic.twitter.com/hT8nHMKhx0