ചെന്നൈ: ചെന്നൈയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കവെ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വിവാദത്തില്‍. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ മണ്ഡലമായ കൊളത്തൂരില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത തുറന്നുകാട്ടാന്‍ തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ കെ.അണ്ണാമലൈ നടത്തിയ സന്ദര്‍ശനമാണ് ഇപ്പോള്‍ വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടി സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കാരു നാഗരാജനൊപ്പം അണ്ണാമലൈ ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് ബോട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇന്നലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു.

കണങ്കാലോളം വെള്ളമുള്ള ഒരു തെരുവിലൂടെ ബോട്ടില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു. ദൃശ്യത്തിന് വിശ്വാസ്യത ലഭിക്കാന്‍ അണ്ണാമലയ്ക്ക് പിന്നിലായി വെള്ളത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരോട് മാറി നില്‍ക്കാന്‍ പറയുന്നതും വ്യക്തമാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായ വീഡിയോ വ്യാപകമായ ട്രോളിന് ഇടയായിരുന്നു.

It’s shameful one has to go in a boat to our @CMOTamilnadu @mkstalin avl own Kolathur constituency. He is the MLA here for 10 years+!



Streets water logged, electricity not there in most of the houses & people losing their daily livelihoods!



This has been an yearly occurrence! pic.twitter.com/4W1o0Kfphk