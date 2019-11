മീററ്റ്: രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ വായുമലിനീകരണത്തിന് പാകിസ്താനെയും ചൈനയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി ബി.ജെ.പി. നേതാവ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാവായ വിനീത് അഗര്‍വാള്‍ ഷാര്‍ധയാണ് പാകിസ്താനും ചൈനയും പുറത്തുവിടുന്ന വിഷവാതകമാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ വമിക്കുന്ന വിഷവാതകം നമ്മളെ ഭയക്കുന്ന അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുന്നതാവാനാണ് സാധ്യത. അത് പാകിസ്താനും ചൈനയുമാണെന്നാണ് താന്‍ കരുതുന്നതെന്നും വിനീത് അഗര്‍വാള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ.യോട് പറഞ്ഞു. പാകിസ്താന്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷവാതകം പുറത്തുവിട്ടോ എന്നത് നിര്‍ബന്ധമായും പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ചുമതലയേറ്റത് മുതല്‍ പാകിസ്താന്‍ നിരാശയിലാണ്. ഇന്ത്യക്കെതിരെ അവര്‍ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒരു വിജയം പോലും നേടാനായില്ല. ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോളും പാകിസ്താന്‍ പരാജയപ്പെട്ടു- വിനീത് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് അയല്‍സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു. 'അയല്‍സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വൈക്കോല്‍ കത്തിക്കുന്നതും വ്യവസായമേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള പുകയുമാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കെജ്രിവാള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ കര്‍ഷകരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്. ഒരിക്കലും കര്‍ഷകരെയും വ്യവസായങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് '- വിനീത് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

മോദിയും അമിത് ഷായും മഹാഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണനെയും അര്‍ജുനനെയും പോലെയാണെന്നും അവര്‍ക്ക് എല്ലാപ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നും ബി.ജെ.പി. നേതാവ് അവകാശപ്പെട്ടു.

Content Highlights: bjp leader vineet agarwal says pakistan and china released poisonous gas to pollute air in india