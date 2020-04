ലഖ്‌നൗ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം പ്രകാരം രാജ്യം ഐക്യദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനിടെ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിര്‍ത്ത് ബിജെപിയുടെ പ്രാദേശിക വനിതാ നേതാവ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബല്‍റാംപുരിലെ ബിജെപി വനിതാവിഭാഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ മഞ്ചു തിവാരിയാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് ഐക്യദീപം തെളിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിര്‍ത്തത്.

ഭര്‍ത്താവ് ഓം പ്രകാശ് പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മഞ്ചു തിവാരി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദീപങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നതിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പോകുന്നു എന്ന കുറിപ്പോടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പൊലീസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അതേസമയം, സംഭവത്തില്‍ മാപ്പ് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മഞ്ചു രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയില്‍ നഗരം പ്രകാശത്തില്‍ കുളിച്ചുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ദീപാവലിക്ക് സമാനമായ പ്രതീതി ഉണ്ടായെന്നും ആഹ്ലാദത്തില്‍ താന്‍ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് മഞ്ചു വിശദീകരിച്ചു.

Balrampur: BJP leader Manju Tiwari booked for firing in the air around 9 PM yesterday. "I saw the entire city illuminating with candles & earthen lamps. I felt like it was Diwali & fired in the air out of jubilation. I accept my mistake & apologise for it," the leader says. pic.twitter.com/cn1rqrzSTv