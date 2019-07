ഭോപാല്‍: അനുകൂലമായ സിഗ്നല്‍ കിട്ടിയാല്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ നിലംപൊത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവ. മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമര്‍ശം.

ബി.ജെ.പി.യിലെ നമ്പര്‍ വണ്ണും, നമ്പര്‍ ടൂവും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ സിഗ്നല്‍ നല്‍കിയാല്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ താഴെവീഴുമെന്നായിരുന്നു ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവയുടെ പരാമര്‍ശം. എന്നാല്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാമര്‍ശത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥ് ശക്തമായ മറുപടി നല്‍കി.

ബി.ജെ.പി.യുടെ ആഗ്രഹം നടക്കില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ എം.എല്‍.എമാരും എം.പിമാരും വില്പനയ്ക്കുള്ളവരല്ലെന്നും കമല്‍നാഥ് പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി.യിലെ നമ്പര്‍ വണും, നമ്പര്‍ ടൂവും ആരാണെന്ന് ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബി.ജെ.പി. എപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കര്‍ണാടകത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ.ഡി.എസ്. സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ഇത്തരത്തില്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശില്‍ എം.എല്‍.എമാരെ വിലയ്‌ക്കെടുക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. ശ്രമിക്കുന്നതായി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ് വിജയ് സിങും നേരത്തെ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

231 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 121 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണം നടത്തുന്നത്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 114 സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് ബി.എസ്.പിയുടെയും സ്വതന്ത്ര എം.എല്‍.എമാരുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചത്. ബി.ജെ.പിക്ക് 109 എം.എല്‍.എമാരാണുള്ളത്.

Content Highlights: bjp leader gopal bhargava says madhya pradesh govt would fall in 24 hours if our number one and number two gives us signal