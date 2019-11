കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളില്‍ ബിജെപി വനിതാ നേതാവിന്റെ വീടും വാഹനങ്ങളും ഒരു സംഘം അടിച്ചുതകര്‍ത്തു. നോര്‍ത്ത് 24 പര്‍ഗാന ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ ഫാല്‍ഗുനി പാത്രയുടെ ബാരക്ക്പുരിലെ വീടും വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറുകളുമാണ് അക്രമികള്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്തത്. അക്രമത്തിന് പിന്നില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് ഫാല്‍ഗുനി പാത്ര ആരോപിച്ചു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ബംഗാളിലെ മൂന്ന് നിയമസഭ സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ നടന്നത്. മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും ബിജെപി, ഇടത്-കോണ്‍ഗ്രസ് കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസാണ് ജയിച്ചുകയറിയത്. ഇതില്‍ ബിജെപിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഓരോ സിറ്റിങ് സീറ്റുകള്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

Photo: ANI

കഴിഞ്ഞദിവസം ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനും കരിംപുരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായിരുന്ന ജോയ് പ്രകാശ് മജുംദറിനെയും തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ കരിംപുരിലെത്തിയ ജോയ് പ്രകാശിനെ കൂട്ടംചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിക്കുകയും ചവിട്ടിവീഴ്ത്തുകയുമായിരുന്നു.

