ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകരേയും അവര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളെയും ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച്‌ ബിജെപി. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ കോര്‍പറേറ്റുകളെ അനുവദിക്കണമെന്ന കര്‍ഷകരുടെ മുന്‍കാല ആവശ്യം ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍. സന്തോഷിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കാര്‍ഷിക വിപണിയില്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റുകളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കര്‍ഷകര്‍ 2008-ല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ബി.എല്‍. സന്തോഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതേ യൂണിയനുകളുടെ തനിപ്പകര്‍പ്പാണ് ഇപ്പോള്‍. ഗോതമ്പ് സംഭരിക്കാന്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റുകളെ അനുവദിക്കണമെന്ന കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം ട്രിബ്യൂണില്‍നിന്നുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ചിത്രമടക്കമാണ് ബി.എല്‍.സന്തോഷിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കൃഷിയില്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പ്രവേശനത്തെ പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്‍.സി.പി., ഡി.എം.കെ. തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ എതിര്‍ക്കുകയാണെന്നും ബി.എല്‍. സന്തോഷ് ആരോപിച്ചു.

വിപണിയില്‍ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് 2010-ല്‍ അന്നത്തെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിതിന് കൃഷിമന്ത്രിയായിരുന്ന ശരദ് പവാര്‍ എഴുതിയ കത്തും ബി.എല്‍. സന്തോഷ് പങ്കുവെച്ചു. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 2016-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഡി.എം.കെ. പ്രകടന പത്രികയും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

This was in 2008 . Farmers of Punjab & Haryana demanding allowing of corporates in agri marketing . Just understand the duplicity of the same unions now . #FarmersWithModi pic.twitter.com/J8axVbOkba