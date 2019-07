ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സ്‌കൂളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബി.ജെ.പി നേതാവും നടിയുമായ ജയപ്രദ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാസെടുക്കാന്‍ കയറിയത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമാണ് അവര്‍ പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ജയപ്രദയ്ക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

രാംപുരിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലാണ് ജയപ്രദ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാസെടുത്തത്. ആദ്യം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഹിന്ദി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത അവര്‍ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലും കൈവച്ചു. കുട്ടികളോട് വിവിധ വാക്കുകളുടെ സ്‌പെല്ലിങ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം.

പിന്നീട് ബോര്‍ഡില്‍ ചില വാക്കുകളുമെഴുതി. എന്നാല്‍ India is my country എന്ന് എഴുതേണ്ടതിന് പകരം India is my Contry എന്നായിരുന്നു ജയപ്രദ ബോര്‍ഡിലെഴുതിയത്. ഇതെല്ലാം ടി.വി. കാമറാമാന്മാര്‍ കൃത്യമായി പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായത്. ജയപ്രദയ്ക്ക് ഒരു അക്ഷരം വിട്ടുപോയിട്ടും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരാരും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിതിരുന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.

