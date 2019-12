ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന ബയോകോണ്‍ എം.ഡി. കിരണ്‍ മജൂംദാര്‍ ഷായുടെ പ്രസ്താവന തള്ളി ബിജെപി. നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ പ്രത്യേകാനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചില കോര്‍പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ പറഞ്ഞു.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടമല്ല. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം സത്യത്തില്‍ നിന്ന് ഏറെ അകലെയാണെന്നും ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിലേറിയതുമുതല്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ചില കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന നയങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്? അവരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പകള്‍ വിവേചനത്തോടെ നല്‍കി. പ്രത്യേകിച്ചും 'ലൈസന്‍സ് രാജില്‍' പാരമ്പര്യമുള്ളവരെ അവര്‍ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ആരുടേയും ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങളല്ല കൊണ്ടുവന്നത്. നിയമമനുസരിച്ച് ന്യായവും നീതിപൂര്‍വ്വവുമായി ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാനുള്ള നയങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബവുമായി നേരത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതര്‍ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 2014 ഓടെ അതില്‍ മാറ്റമുണ്ടായി. ഈ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും അവരവരുടെ സര്‍ക്കാരാണെന്നുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു കിരണ്‍ മജൂംദാര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചത്. ''രാജ്യത്തെ ഉപഭോഗവും സാമ്പത്തികവളര്‍ച്ചയും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളോടുചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ താഴ്ന്നവരായാണ് കണ്ടത്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുവിമര്‍ശനവും അംഗീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല'' -അവരുടെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് കോര്‍പ്പറേറ്റുകളില്‍ നിന്നടക്കം ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത് വിമര്‍ശനത്തെയും ദേശവിരുദ്ധമോ മോദി വിരുദ്ധമോ ആയി കാണുന്നു. നാമെല്ലാവരും രാജ്യത്ത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ നിക്ഷിപ്തരാണ്; ഞങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവനത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ എന്റെ കൂട്ടാളികളില്‍ പലരും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നു. ആരും സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധരായി കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ''കിരണ്‍ മജൂംദാര്‍ ഷാ ഇന്ത്യ ടുഡെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുപേടിയാണെന്നും ബജാജ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ രാഹുല്‍ ബജാജ് പറഞ്ഞതിനുപിന്നാലെയായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരേ ബയോകോണ്‍ എം.ഡി. കിരണ്‍ മജൂംദാര്‍ ഷാ രംഗത്തെത്തിയത്.

