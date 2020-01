ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയോടും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോടും യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ലെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവും പാര്‍ട്ടി ദേശീയ വക്താവുമായ സുധീന്ദ്ര ഭഡോറിയ. നരേന്ദ്ര മോദിക്കും യോഗി ആദിത്യനാഥിനുമെതിരേ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന ബിജെപി നേതാവ് രഘുരാജ് സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് സുധീന്ദ്ര ഭഡോറിയ രംഗത്തെത്തിയത്.

നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും ബംഗാളിലും മറ്റും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ശബ്ദത്തിന് ബിജെപി നേതൃത്വം യാതൊരു ബഹുമാനവും നല്‍കുന്നില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം മോശമായ ഭാഷയിലുള്ള പ്രതികരണം. പ്രതിഷേധക്കാരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടുമെന്നാണ് ഭീഷണി. രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയോട് അവര്‍ക്ക് ബഹുമാനമില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോട് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ലെന്നും ഭഡോറിയ എഎന്‍ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിനുള്ള മറുപടിയായി ഇനിയൊരു അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും ഭഡോരിയ പറഞ്ഞു. ജെഎന്‍യു വിഷയത്തില്‍ വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍ക്ക് ക്ലീന്‍ ചീറ്റ് നല്‍കിയ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തോടും ഭഡോരിയ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.

Content Highlights; BJP has no respect for Constitution - Sudhindra Bhadoria