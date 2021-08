ബെംഗളൂരു: ബിജെപിയുടെ ശക്തി വര്‍ധിച്ചുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ ആക്രമിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മൗനം പാലിച്ചിരുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നുപോയെന്നും മുതിര്‍ന്ന നേതാവും കര്‍ണാടക മന്ത്രിയുമായ കെ.എസ്. ഈശ്വരപ്പ. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ ആരും സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ ധൈര്യപ്പെടാത്ത വിധത്തില്‍ ബിജെപി വളര്‍ന്നതായും ഈശ്വരപ്പ പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ശിവമോഗയില്‍ നടന്ന പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് ഈശ്വരപ്പ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

എതിരാളികള്‍ നമ്മളെ മര്‍ദിക്കുമ്പോള്‍, നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊല്ലുമ്പോള്‍ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരിക്കല്‍ കൂടി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അതൊരു പൊതുയോഗമായിരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ആരെങ്കിലും ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിശബ്ദരായി ഇരിക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുതെന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റാണോ?, അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് ചോദിച്ചു.

അവര്‍ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ മിണ്ടാതിരിക്കണോ? അവര്‍ പശുക്കളെ മോഷ്ടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ മിണ്ടാതിരിക്കണോ? നമ്മുടെ യുവാക്കള്‍ മര്‍ദിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ മിണ്ടാതിരിക്കണോ? ജനസംഘകാലത്ത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് വരെ ബിജെപിയുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പോലും അവര്‍ ഞങ്ങളെ തൊട്ടാല്‍ മിണ്ടാതിരിക്കണോ?, ഈശ്വരപ്പ ചോദിച്ചു. താന്‍ പറഞ്ഞത്, ആളുകള്‍ മറ്റൊരു രീതിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

