1978-ല്‍ ആര്‍എസ്എസ്സിന്റെ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയായ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാര്‍ഥി പരിഷത്തിലൂടെയാണ് ജെപി നഡ്ഡയെന്ന ജഗത് പ്രകാശ് നഡ്ഡയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗഡ്കരിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും ശിക്ഷണത്തില്‍ 1991 മുതല്‍ 94 വരെ പിന്നീട് ഭാരതീയ യുവമോര്‍ച്ചയില്‍.

1993-ല്‍ ആദ്യമായി മത്സരിച്ച അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിലാസ്പൂരില്‍ നിന്നും നഡ്ഡ വിജയിച്ചു. 98-ല്‍ വീണ്ടും അതേ സീറ്റില്‍ വിജയിച്ച നഡ്ഡ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി. എന്നാല്‍ 2003-ല്‍ പരാജയമായിരുന്നു നഡ്ഡയെ കാത്തിരുന്നത്. പരാജയത്തില്‍ നിന്ന് ഊര്‍ജം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് 2007-ല്‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെത്തിയ നഡ്ഡ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് വനവകുപ്പ് മന്ത്രിയായി.

നഡ്ഡയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച ഏടുകളായിരുന്നു തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ട്. ഫോറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ആരംഭിക്കുകയും അതുവഴി വനത്തിനകത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് നഡ്ഡയുടെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു. ഒപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമെന്ന ആശയവും മുന്നോട്ടുവെച്ചു. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം കുമാര്‍ ധുമാലുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് നഡ്ഡ മന്ത്രിപദവി രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞു.

2010-ലാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നഡ്ഡ പയറ്റിത്തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയതാകട്ടെ ഗഡ്കരിയും. 2012-ല്‍ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തരില്‍ ഇടംനേടിയ നഡ്ഡയുടെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര പിന്നെ വേഗത്തിലായിരുന്നു.

2014-ല്‍ നടന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ വികസനത്തില്‍ നഡ്ഡ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശിയായ അമിത് ഷായുടെ പിന്‍ഗാമിയായി എത്തിനില്‍ക്കുന്നു നഡ്ഡ. നിതിന്‍ ഗഡ്കരിക്കും, രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനുമൊപ്പം ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നഡ്ഡയുടെ പേര് നിര്‍ദേശിച്ചവരില്‍ അമിത് ഷായുമുണ്ടായിരുന്നു.

വളരെ ചെറിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെത്തിയ നഡ്ഡ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനായ വാര്‍ത്ത ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയ് റാം ഠാക്കൂര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

1960 ഡിസംബര്‍ 2നാണ് നഡ്ഡയുടെ ജനനം. പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമെടുത്ത നഡ്ഡ ഷിംലയിലെ ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് എല്‍എല്‍ബിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാഞ്ചി സര്‍വകലാശാലയിലെ വൈസ്ചാന്‍സറായിരുന്നു ജെ.പി നഡ്ഡയുടെ പിതാവ് എന്‍.എല്‍ നഡ്ഡ.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന നിര്‍ണായക വേളയിലാണ് നഡ്ഡയുടെ പുതിയപദവിയിലേക്കുളള പ്രവേശം. നഡ്ഡയുടെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യ വെല്ലുവിളി ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പരാജയത്തിന് മറുപടി നല്‍കാനായിരിക്കും നഡ്ഡയുടെ ശ്രമം. മുന്‍ഗാമിയുടെ ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് കിടപിടക്കുന്ന നയങ്ങള്‍ നഡ്ഡയില്‍ നിന്നുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

