പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ചെറുക്കാന്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് ബിജെപി. രാജ്യമെമ്പാടും 1000 റാലികള്‍ നടത്താനാണ് ബിജെപി പദ്ധതിയിടുന്നത്. അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വീടുകള്‍ കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള ബോധവത്കരണവും ബിജെപി നടത്തും. മൂന്നുകോടിയോളം കുടുംബങ്ങളില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെപ്പറ്റിയുള്ള നിലപാടുകള്‍ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 250 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പത്രസമ്മേളനങ്ങളും നടത്തുമെന്നും ബിജെപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഭൂപേന്ദര്‍ യാദവ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. സമ്പര്‍ക്ക് അഭിയാന്‍ എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ നിയമത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ വസ്തുത എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭൂപേന്ദര്‍ യാദവ് പറയുന്നു. നിയമത്തിനെതിരെ വലിയ തോതില്‍ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലപാട് ശക്തമാക്കാന്‍ ബിജെപി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

Bhupender Yadav, BJP in Delhi: Our party has decided that in the coming 10 days we will launch a special campaign and contact over 3 crore families for Citizenship Amendment Act. We will hold press briefings in support of this Act at more than 250 places. pic.twitter.com/o8gHHIeMkv