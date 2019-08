ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനുമെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന് രാജ്യത്ത് ഒന്നും നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അഭിനിവേശത്തോടെ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പടുത്തുയര്‍ത്തിയത് ഓരോന്നായി തകര്‍ക്കാന്‍ മാത്രമെ അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

നിരവധി മേഖകളിലെ തകര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണങ്ങളുമുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ രാജ്യത്തെ നിരവധി കമ്പനികള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് വ്യാപാരം കുറയുകയും മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

വാഹന വിപണി, റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ചെറുകിട കമ്പനികള്‍, തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം മാന്ദ്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. മാന്ദ്യം സംബന്ധിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിസന്ധി കുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തില്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കമ്പനികളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മേധാവികളും സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുലിലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

The BJP Government can’t build anything. It can only destroy what was built over decades with passion and hard work. pic.twitter.com/IV0HYE1GJ7