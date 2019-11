ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു പിന്നാലെ ജാര്‍ഖണ്ഡിലും ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന എന്‍.ഡി.എ മുന്നണിയില്‍ ഭിന്നത. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഖ്യകക്ഷികളായ എല്‍.ജെ.പി (ലോക് ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി)യും എ.ജെ.എസ്.യു(ഓള്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന്‍)വും അഭിപ്രായഭിന്നത വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

82 അംഗ ജാര്‍ഖണ്ഡ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ചുഘട്ടമായാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടം നവംബര്‍ മുപ്പതിനാണ്. ഒരു സീറ്റ് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അംഗത്തിനുള്ളതാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ അമ്പത് സീറ്റുകളില്‍ തനിച്ച് മത്സരിക്കാന്‍ എല്‍.ജെ.പി. സംസ്ഥാന ഘടകം തീരുമാനിച്ചതായി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2014ല്‍ ഒരു സീറ്റില്‍ മാത്രമായിരുന്നു എല്‍.ജെ.പി.മത്സരിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വിജയിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ജര്‍മുണ്ടി, നള, ഹുസൈനാബാദ്, ബര്‍ക്കാഗാവ്, ലാത്തേഹാര്‍, പാംകി എന്നീ ആറ് സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കാനായിരുന്നു എല്‍.ജെ.പി ആദ്യം താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അമ്പത് സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അധ്യക്ഷന്‍ ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Chirag Paswan,LJP National President: Lok Janshakti Party's state unit has decided that we will contest alone, on 50 seats of Jharkhand, first list to be released later today #JharkhandAssemblyPolls (file pic) pic.twitter.com/fRn8YaIoK3